СМИ: Трасс за пять дней на Тайване заплатили $115 тыс.

По сведениям газеты Taiwan News, эта сумма была задекларирована экс-премьером Великобритании в парламенте королевства в качестве дохода от поездки

ГОНКОНГ, 3 июля. /ТАСС/. Экс-глава правительства Великобритании Лиз Трасс получила за пятидневный визит на Тайвань 3,58 млн новых тайваньских долларов (около $115 тыс.). Об этом в понедельник сообщила газета Taiwan News.

По данным издания, эта сумма была задекларирована Трасс в британском парламенте в качестве дохода от поездки. Несмотря на то что визит проходил по приглашению внешнеполитического ведомства острова, большую часть денег британский политик получила от тайваньского аналитического центра Prospect Foundation - он заплатил Трасс за ее четырехчасовое выступление на одном из мероприятий 3,16 млн новых тайваньских долларов (около $101 тыс.).

Как отмечает газета, визит на Тайвань стал наиболее прибыльной деловой поездкой Трасс в 2023 году, опередив другие регионы мира с большим отрывом. В марте экс-премьер посетила один из университетов Японии, получив за выступление продолжительностью два часа около $7 тыс. За аналогичное по времени мероприятие в Швейцарии экс-глава кабинета заработала еще $38,2 тыс., а выступление продолжительностью четыре часа в Индии принесло ей около $73 тыс.

В то же время Taiwan News указывает, что Трасс нельзя назвать самым "дорогостоящим" спикером из числа бывших британских премьеров. Например, Тереза Мэй (возглавляла правительство с 2016 по 2019 год) в прошлом году в среднем зарабатывала $23,9 тыс. за час выступления, а Трасс - $14,8 тыс.

Газета также сообщает, что в этом году внешнеполитическое ведомство Тайваня увеличило бюджет на прием иностранных гостей почти в восемь раз: на эти цели выделено 430 млн новых тайваньских долларов (около $13,8 млн). Они будут использоваться для оплаты авиабилетов, отелей, транспорта, страховки и других расходов.

Визит Трасс

Трасс в статусе депутата Палаты общин британского парламента находилась на Тайване с 16 по 20 мая. Это был первый визит на остров экс-главы британского кабмина с 1996 года. В ходе поездки Трасс провела встречи с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь, главой внешнеполитического ведомства Джозефом У (китайское имя - У Чжаосе), должностными лицами, а также представителями деловых и научных кругов. Кроме того, она выступила с речью на мероприятии спонсируемого тайваньскими властями аналитического центра Prospect Foundation, который в апреле был внесен властями Китая в санкционные списки. В своей речи политик выступила за создание "экономической версии НАТО" для противодействия КНР.

Трасс занимала должность премьер-министра с сентября по октябрь 2022 года: на 50-й день работы на этом посту она объявила о своей отставке, войдя в историю страны в качестве главы кабинета с наименьшим сроком пребывания в должности. До нее последним бывшим британским премьером, посетившим Тайвань, была Маргарет Тэтчер (возглавляла кабинет с 1979 по 1990 год): она дважды приезжала на остров - в 1992 и 1996 годах.