Армия Израиля сообщила об обнаружении цеха по производству взрывчатки

Израильские военные продолжают контртеррористическую операцию в лагере беженцев в Дженине, отметили в армейской пресс-службе

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 июля. /ТАСС/. Израильские военные продолжают начатую в понедельник ночью контртеррористическую операцию в лагере беженцев в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан, в течение дня там обнаружен цех по производству взрывчатки. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Во время совместного контртеррористического мероприятия Армии обороны Израиля, Службы общей безопасности и израильской пограничной полиции военнослужащие Армии обороны Израиля обнаружили цех по производству взрывчатки в лагере Дженина. В цехе находились сотни взрывных устройств, готовых к использованию, и яма, использовавшаяся для сокрытия оружия. Военнослужащие также обнаружили и изъяли на объекте рации и военное снаряжение", - говорится в сообщении.

Одновременно, сообщили в армии, в самом Дженине израильские военные проводили мероприятия по задержанию разыскиваемого подозреваемого, в ходе задержания началась перестрелка между военными и вооруженными радикалами. "Военнослужащие ответили огнем на поражение, и были зафиксированы попадания. Один из стрелявших был нейтрализован, его оружие было изъято. Во время еще одного мероприятия по задержанию разыскиваемого подозреваемого военнослужащие открыли огонь по подозреваемому. В результате разыскиваемый подозреваемый получил повреждение, был задержан и передан для оказания медицинской помощи", - проинформировали в армейской пресс-службе, добавив, что с израильской стороны сообщений о пострадавших не поступало.

Израильские силовики начали ночью в понедельник масштабную операцию в Дженине и прилегающем к нему лагере палестинских беженцев. В ходе рейда они обнаружили и изъяли самодельную установку для запуска ракет, Израиль несколько раз наносил удары с воздуха по объектам террористов и вооруженным боевикам, сообщила ранее армейская пресс-служба. По данным израильской радиостанции Kan, целью операции является "восстановление израильского сдерживания" в отношении радикалов в северной части Западного берега.

В предыдущий раз подразделения Армии обороны Израиля проводили масштабную операцию в Дженине 19 июня. Тогда целью рейда в городе было задержание находящихся в розыске лиц. Израильские силовики с 10 апреля 2022 года проводят операции и рейды по противодействию терроризму на Западном берегу реки Иордан после серии терактов в городах Израиля.