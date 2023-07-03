В Дженине израильские военные нашли в подвале мечети оружие и взрывчатку

Силовики Израиля обыскали подземный этаж мечети, где забаррикадировались вооруженные нападавшие

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 июля. /ТАСС/. Израильские силовики вошли в ходе контртеррористической операции в понедельник в подвальные помещения под мечетью в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан, сообщила армейская пресс-служба. По ее данным, там военные обнаружили взрывчатку и оружие.

"В последние часы в лагере [беженцев] Дженина возле мечети, связанной с действующими в районе террористическими организациями, происходили перестрелки между израильскими силами безопасности и вооруженными палестинцами. Основываясь на разведданных Службы общей безопасности и Армии обороны Израиля, военнослужащие Армии обороны Израиля обыскали подземный этаж мечети, где забаррикадировались вооруженные нападавшие, и обнаружили две ямы со взрывными устройствами, оружием и военным снаряжением, связанные с террористическими организациями. Военнослужащие в настоящий момент изымают и нейтрализуют оружие", - говорится в сообщении.

В свою очередь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел в понедельник вечером новое оперативное совещание с участием руководства армии и силовых структур. "Премьер-министр был проинформирован о ситуации, касающейся наступательных действий, об [израильских] силах, оперативных успехах к настоящему моменту и дальнейших задачах", - говорится в сообщении канцелярии израильского премьера.

Израильские силовики начали ночью в понедельник масштабную операцию в Дженине и прилегающем к нему лагере палестинских беженцев. В ходе рейда они обнаружили и изъяли самодельную установку для запуска ракет, Израиль несколько раз наносил удары с воздуха по объектам террористов и вооруженным боевикам, сообщила ранее армейская пресс-служба. По данным израильской радиостанции Kan, целью операции является "восстановление израильского сдерживания" в отношении радикалов в северной части Западного берега.

В предыдущий раз подразделения Армии обороны Израиля проводили масштабную операцию в Дженине 19 июня. Тогда целью рейда в городе было задержание находящихся в розыске лиц. Израильские силовики с 10 апреля 2022 года проводят операции и рейды по противодействию терроризму на Западном берегу реки Иордан после серии терактов в городах Израиля.