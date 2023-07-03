СМИ: Аббас намерен провести встречу с участием лидеров всех палестинских группировок

Президент Палестины планирует обсудить вопросы противостояния действиям Израиля

КАИР, 3 июля. /ТАСС/. Президент Государства Палестина Махмуд Аббас выступил за созыв экстренной встречи с участием лидеров всех палестинских группировок для обсуждения вопросов противостояния действиям Израиля на палестинских землях, в частности, начавшейся военной операции израильских сил в городе Дженин. Об этом он заявил в понедельник на совещании руководства палестинской автономии в городе Рамалле на Западном берегу реки Иордан.

"Я призываю генеральных секретарей всех [палестинских] фракций собраться на экстренное совещание, чтобы обсудить противостояние опасностям, которым подвергаются палестинцы со стороны израильских властей", - указал Аббас, слова которого привело агентство Wafa. Он призвал "обеспечить срочную международную защиту палестинского народа, ввести санкции против израильских властей и осудить его террористическую агрессию".

Аббас сообщил, что он дал поручение палестинскому правительству "обеспечить все необходимое для укрепления стойкости палестинцев в Денине и на всех палестинских землях".

В ночь на понедельник ВС Израиля начали масштабную операцию в Дженине и прилегающем к нему лагере палестинских беженцев. По данным израильской радиостанции "Кан", целью операции является "восстановление израильского сдерживания" в отношении радикалов в северной части Западного берега. По последним данным Минздрава Палестины, в результате спецоперации Израиля в Дженине погибли восемь человек, около 50 получили ранения, среди них не менее 10 находятся в критическом состоянии.