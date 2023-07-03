В Грузии заявили, что не намерены пересматривать вопрос блокпоста на югоосетинской границе

Полицейский блокпост возвели на подконтрольной Тбилиси территории в селе Чорчана вблизи югоосетинской границы и села Цнелиси в августе 2019 года

ТБИЛИСИ, 3 июля. /ТАСС/. Позиция Тбилиси в вопросе необходимости грузинского блокпоста в селе Чорчана остается неизменной. Об этом сообщил замдиректора информационно-аналитического департамента Служба госбезопасности Грузии Ираклий Антадзе по итогам встречи в формате Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ).

"Они [югоосетинская сторона] вновь озвучили тему стандартного грузинского полицейского поста в селе Чорчана, прозвучало это в привычном контексте, но обществу известна позиция центральных властей по указанному вопросу и эта позиция не изменится", - приводит слова Антадзе агентство Interpressnews.

Как сообщил Антадзе, на встрече, прошедшей в селе Эргнети, также обсудили вопрос о гражданах Грузии, задержанных югоосетинскими властями.

В августе 2019 года Грузия возвела полицейский блокпост на подконтрольной властям страны территории в селе Чорчана вблизи югоосетинской границы и села Цнелиси (Уиста). Этот факт вызвал недовольство властей Южной Осетии, которые обвинили грузинское руководство в нагнетании ситуации. Грузинские спецслужбы ведут наблюдение из этого блокпоста за происходящим на территории Южной Осетии.