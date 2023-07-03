3 июля, 17:43
Военная операция на Украине

Глава МИД Британии будет председательствовать на заседании по Украине в СБ ООН

Заседание запланировано на 17 июля

ООН, 3 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли будет председательствовать на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине, которое пройдет 17 июля. Об этом заявила в понедельник постоянный представитель Великобритании при всемирной организации Барбара Вудворд на брифинге, посвященному началу британского председательства в Совете Безопасности ООН.

"17 июля министр иностранных дел Джеймс Клеверли будет председателем на заседании по Украине", - сказала она.

На встречи с подобным уровнем председательства, как правило, приглашаются на уровне министров представители и других стран Совбеза ООН. 

Теги:
УкраинаВеликобританияВоенная операция на Украине
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