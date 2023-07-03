Глава МИД Британии будет председательствовать на заседании по Украине в СБ ООН

Заседание запланировано на 17 июля

ООН, 3 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли будет председательствовать на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине, которое пройдет 17 июля. Об этом заявила в понедельник постоянный представитель Великобритании при всемирной организации Барбара Вудворд на брифинге, посвященному началу британского председательства в Совете Безопасности ООН.

"17 июля министр иностранных дел Джеймс Клеверли будет председателем на заседании по Украине", - сказала она.

На встречи с подобным уровнем председательства, как правило, приглашаются на уровне министров представители и других стран Совбеза ООН.