США считают крайне важным избегать гибели мирных граждан при спецоперации Израиля

В Госдепартаменте повторили позицию Совета национальной безопасности Белого дома, согласно которой американская администрация поддерживает право Израиля на обеспечение безопасности и защиту своего народа

ВАШИНГТОН, 3 июля. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов указала в понедельник на необходимость избегать гибели мирных жителей при проведении израильскими силами спецоперации на Западном берегу реки Иордан. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении Госдепартамента.

"Крайне важно принять все возможные меры предосторожности, чтобы не допускать гибели гражданских лиц", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве. В Госдепартаменте также повторили высказанную ранее в понедельник позицию Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома, согласно которой американская администрация поддерживает право Израиля на обеспечение собственной безопасности и защиту своего народа, следит за ситуацией в регионе.

Ранее руководство палестинской автономии приняло в понедельник решение о прекращении всех контактов с израильскими властями и дальнейшем сокращении сфер, в которых стороны координировали действия по вопросам безопасности. Руководство автономии также решило "незамедлительно обратиться в Совет Безопасности ООН с требованием выполнить резолюцию о международной защите палестинского народа" и призвать Международный уголовный суд "ускорить принятие решений по переданным ему делам о преступлениях Израиля против палестинского народа".

В ночь на понедельник ВС Израиля начали масштабную операцию в городе Дженин и прилегающем к нему лагере палестинских беженцев. По данным радиостанции Kan, целью операции является "восстановление израильского сдерживания" в отношении радикалов в северной части Западного берега Иордана. По последним данным Минздрава Палестины, в результате спецоперации Израиля в Дженине погибли 8 человек, около 50 получили ранения, среди них не менее 10 находятся в критическом состоянии.