В ООН сообщили об обеспокоенности Гутерриша спецоперацией Израиля

По мнению генсека организации, "все военные операции должны проводиться с полным соблюдением международного гуманитарного права"

ООН, 3 июля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш "глубоко обеспокоен" проведением израильскими силами спецоперации на Западном берегу реки Иордан, сообщил в понедельник заместитель официального представителя главы всемирной организации Фархан Хак.

"Генеральный секретарь глубоко обеспокоен событиями в Дженине, - говорится в распространенном сообщении. - Он подчеркивает, что все военные операции должны проводиться с полным соблюдением международного гуманитарного права".

В ночь на понедельник ВС Израиля начали масштабную операцию в городе Дженин и прилегающем к нему лагере палестинских беженцев. По данным израильской радиостанции Kan, целью операции является "восстановление израильского сдерживания" в отношении радикалов в северной части Западного берега Иордана. По последним данным Минздрава Палестины, в результате спецоперации Израиля в Дженине погибли восемь человек, около 50 получили ранения, среди них не менее 10 находятся в критическом состоянии.

Руководство палестинской автономии приняло в понедельник решение о прекращении всех контактов с израильскими властями и дальнейшем сокращении сфер, в которых стороны координировали действия по вопросам безопасности. Руководство автономии также решило "незамедлительно обратиться в Совет Безопасности ООН с требованием выполнить резолюцию о международной защите палестинского народа" и призвать Международный уголовный суд "ускорить принятие решений по переданным ему делам о преступлениях Израиля против палестинского народа".