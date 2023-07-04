Глава британского МИД заявил, что не знает, когда Украина вступит в НАТО

При этом Джеймс Клеверли считает, что страна сможет присоединиться к альянсу "без обычной волокиты"

РИМ, 4 июля. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли полагает, что Украина сможет присоединиться к НАТО "без обычной волокиты", но не знает, когда это произойдет.

"Я считаю, что Украина может сделать это (присоединиться к альянсу - прим. ТАСС) без обычной волокиты, как это произошло со Швецией и Финляндией", - сказал он в опубликованном во вторник интервью итальянской газете La Repubblica. Он также указал, что не знает, когда именно это произойдет, так как неизвестно, сколько продлится конфликт.

"Армия в Киеве теперь имеет опыт поставок вооружений и обучения по стандартам НАТО", - добавил Клеверли.

Комментируя инициативы по урегулированию, в частности инициативу Святого престола, глава британского МИД указал, что "уважает тех, кто призывает к миру, например, Ватикан". "Но это должен быть настоящий мир, а не поверхностный или иллюзорный. Основой для переговоров может быть только постоянное восстановление суверенитета Украины, - полагает Клеверли. - Мы будем поддерживать их [украинцев] настолько, насколько это необходимо".

19 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе планируется подвести Украину ближе к альянсу, создать Совет Украина - НАТО и обеспечить многолетнюю программу военных поставок киевским властям.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что звучащие из Киева заявления о вступлении в НАТО говорят о нежелании и неспособности украинских властей решать конфликт за столом переговоров. Он подчеркивал, что Россия будет добиваться обеспечения собственной безопасности и это исключает расширение НАТО за счет вступления в нее Украины и приближение альянса к российским границам. По словам Пескова, эта тема является раздражителем на долгие годы и многие страны Европы отдают себе в этом отчет.