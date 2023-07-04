Моди заявил о влиянии ситуации в Афганистане на безопасность стран ШОС

Премьер Индии призвал не допустить использования афганской территории "для дестабилизации соседей"

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июля. /ТАСС/. Ситуация в Афганистане оказывает влияние на безопасность стран ШОС. Об этом этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди, выступая на открытии заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое проходит во вторник в онлайн-формате под председательством Индии.

"Нельзя допустить, чтобы афганская территория использовалась для дестабилизации соседей", заявил премьер-министр Моди.

"Мы должны вместе бороться с терроризмом, который может быть в любой форме и любом проявлении", - добавил глава индийского правительства.

Он призвал страны ШОС приложить совместные усилия на благо народа Афганистана. "Гуманитарная помощь афганскому гражданскому населению, формирование инклюзивного правительства, борьба с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков, обеспечение прав женщин, детей и меньшинств являются нашим общим приоритетом", - сказал он, напомнив, что народы Индии и Афганистана связывают "вековые дружеские отношения".

В саммите принимают участие все государства - члены ШОС. Также на мероприятии присутствуют руководители двух органов организации - Секретариата ШОС и Региональной антитеррористической структуры ШОС. Кроме того, были приглашены руководители Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, Евразийского экономического союза, Организации Договора о коллективной безопасности, Организации Объединенных Наций, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Содружества Независимых Государств.