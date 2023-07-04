Китай призвал увеличить долю нацвалют в расчетах между странами ШОС

Председатель КНР Си Цзиньпин также отметил важность противостояния односторонним экономическим санкциям

ПЕКИН, 4 июля. /ТАСС/. Правительство Китая призывает государства Шанхайской организации сотрудничества увеличить долю национальных валют в торговых расчетах между странами объединения. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе 23-го заседания Совета глав государств ШОС.

"Считаю целесообразным увеличить долю расчетов в национальных валютах в рамках организации", - заявил он.

"Нужно наращивать сотрудничество по суверенной цифровой валюте, работать над созданием Банка развития ШОС", - добавил Си Цзиньпин. Он отметил, что Китай готов предоставить партнерам доступ к своему рынку и делиться опытом развития.

"Следует самостоятельно выработать внешнюю политику на основе общих и долгосрочных интересов нашего региона. Нужно сохранять бдительность к попыткам извне разжигать новую холодную войну и провоцировать блоковую конфронтацию в нашем регионе, категорически выступать против попыток вмешательства извне и инспирирования цветных революций под каким бы то ни было предлогом", - сказал он.

Противостояние гегемонизму, силовой политике и цветным революциям

Кроме того, Си Цзиньпин призвал противостоять гегемонизму и силовой политике на международной арене

"Необходимо претворять в жизнь многосторонность и совершенствовать глобальное управление, мы должны отстаивать общие ценности всего человечества, защищать ооноцентричную международную систему и миропорядок, основанный на международном праве, противостоять гегемонизму и силовой политике", - сказал Си Цзиньпин.

Китайский лидер призвал государства ШОС способствовать развитию глобального управления, вносить общий вклад в поддержание международного мира, глобального развития и защиту мирового порядка.

Си Цзиньпин также отметил, что ШОС должна противостоять цветным революциям и вмешательству внешних сил в дела стран региона.

"Следует самостоятельно выработать внешнюю политику на основе общих и долгосрочных интересов нашего региона. Нужно сохранять бдительность перед попытками извне разжигать новую холодную войну и провоцировать блоковую конфронтацию в нашем регионе, категорически выступать против попыток вмешательства извне и инспирирования цветных революций под каким бы то ни было предлогом", - сказал он.

Лидер КНР призвал страны ШОС "крепко держать в своих руках судьбу собственного развития и процветания". Си Цзиньпин также указал на необходимость поддержания мира в регионе во имя общей безопасности. "Китай готов со всеми странами претворять в жизнь инициативу по глобальной безопасности, продвигать нивелирование разногласий и противоречий через диалог и консультации, содействовать политическому урегулированию актуальных проблем в международной и региональной повестках дня в интересах укрепления безопасности в регионе", - заявил Си Цзиньпин.

Односторонние санкции

По его словам, страны организации должны противостоять односторонним экономическим санкциям.

"Китай готов со всеми партнерами реализовывать инициативу по глобальному развитию, следовать правильному направлению экономической глобализации, выступать против протекционизма, односторонних санкций, интернационализации понятия национальной безопасности, а также попыток возведения искусственных барьеров, срыва связей и цепочек поставок", - сказал китайский лидер.

В своем выступлении Си Цзиньпин призвал наращивать темпы оживления экономики с опорой на практическое сотрудничество. По его словам, необходимо прилагать усилия для укрепления взаимовыгодного сотрудничества, чтобы народы всех стран имели более равный доступ к большим достижениям развития. Лидер КНР предложил также углублять работу по либерализации торговых и инвестиционных процедур, ускорять обустройство погранпереходов и создание международного логистического коридора в целях обеспечения стабильности и бесперебойности цепочек производства и поставок.

В саммите приняли участие все государства - члены ШОС. Иран, Белоруссия и Монголия были приглашены в качестве наблюдателей. На правах гостя в нем участвовала Туркмения. Также на саммите присутствовали руководители двух органов объединения: Секретариата и Региональной антитеррористической структуры ШОС. Кроме того, были приглашены руководители шести международных и региональных организаций: ООН, АСЕАН, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС и СВМДА.