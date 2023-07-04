Помпео назвал вывод войск США из Афганистана полным провалом руководства

По словам бывшего госсекретаря Соединенных Штатов, за эти ошибки придется расплачиваться годами

НЬЮ-ЙОРК, 4 июля. /ТАСС/. Бывший американский госсекретарь Майкл Помпео (2018-2021 годы) считает, что вывод войск США из Афганистана свидетельствует о "полном провале руководства", за который придется расплачиваться годами.

"Они [администрация президента США Джо Байдена] пытаются снять с себя вину <...>. Это [решение о выводе войск] является полным провалом руководства <...>, и мы будем расплачиваться за эти ошибки годами", - написал Помпео в понедельник на своей странице в Twitter.

Байден объявил 14 апреля 2021 года, что принял решение завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Эту войну США начали в октябре 2001 года. На пике операции в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Вывод американских войск начался в мае 2021 года. Основные боевые части США и НАТО были выведены оттуда в 2014 году.

Движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления Соединенными Штатами весной 2021 года о намерении вывести свои силы. 15 августа 2021 года президент Афганистана Ашраф Гани бежал за рубеж, а талибы без боя вошли в Кабул. Военнослужащие США к началу сентября 2021 года полностью оставили Афганистан, завершив свое почти 20-летнее присутствие в этой стране.