Советник патриарха допустил связь выселения монахов УПЦ из лавры с Днем независимости США

Протоиерей Николай Балашов сослался на прошедший визит в Киев директора ЦРУ Уильяма Бернса

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Решение киевских властей об окончательном выселении монахов Украинской православной церкви из Киево-Печерской лавры, может быть связано с прошедшим визитом в Киев директора ЦРУ Уильяма Бернса и приурочено к празднуемому 4 июля Дню независимости США. Такое мнение высказал во вторник советник Патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов.

"Можно заметить, конечно, что не так давно Киев посещал Уильям Бернс, руководитель Центрального разведывательного управления США, и что днем окончательного выселения монахов из Киево-Печерской лавры почему-то выбрали День независимости США. Может быть, эти явления как-то и связаны, по крайней мере, на Украине звучат такие голоса и напоминания", - сказал Балашов в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее во вторник в УПЦ сообщили о том, что комиссия Министерства культуры Украины пришла на территорию Киево-Печерской лавры, чтобы без решения суда опечатать корпуса монастыря. В ответ верующие собрались на молитвенное стояние около 69-го корпуса лавры, также на территории собрались представители СМИ.

Как сообщил в своем Telegram-канале Союз православных журналистов Украины, во вторник комиссия намерена опечатать 57-й, 69-й и 70-й корпуса лавры. Верующие и монахи монастыря пытаются донести до членов комиссии, что у них нет законных прав опечатывать имущество.