Япония выразила протест России в связи с посещением Трутневым острова Итуруп

Заместитель председателя правительства - полномочный представитель президента России в ДФО посетил несколько промышленных объектов и провел совещание о функционировании преференциального режима на Курильских островах

ТОКИО, 4 июля. /ТАСС/. Правительство Японии во вторник по дипломатическим каналам выразило протест властям России в связи с посещением острова Итуруп заместителем председателя правительства РФ - полпредом президента России в ДФО Юрием Трутневым. Об этом сообщило агентство Kyodo.

"Произошедшее не соответствует позиции нашей страны по северным территориям (так в Японии называют российские Южные Курилы - прим. ТАСС) и является совершенно недопустимым", - приводит агентство заявление правительства.

4 июля вице-премьер посетил остров Итуруп (Курильские острова, Сахалинская область). Перед вылетом полпред осмотрел в аэропорту Южно-Сахалинска новый пассажирский терминал, который готовится к запуску в эксплуатацию. На Итурупе он посетил несколько промышленных объектов и провел совещание о функционировании преференциального режима на Курильских островах.

Москва и Токио с середины прошлого века вели переговоры с целью выработки мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов. В то же время МИД РФ неоднократно подчеркивал, что суверенитет Москвы над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

В марте 2022 года МИД РФ заявил, что Москва прекращает переговоры с Токио по вопросу мирного договора из-за введения Японией односторонних ограничений в отношении России в связи с ситуацией на Украине. Москва также вышла из диалога с Токио о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах и заблокировала продление статуса Японии в качестве партнера Организации черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу.