4 июля, 13:52

В ВМС Литвы сообщили об увеличении числа кораблей на Балтике на время саммита НАТО

Командующий военно-морскими силами Гедрюс Пременяцкас не уточнил их количество

ВИЛЬНЮС, 4 июля. /ТАСС/. Североатлантический альянс усиливает присутствие своих военно-морских сил (ВМС) в Балтийском море на время проведения в столице Литвы 11-12 июля саммита НАТО. Об этом во вторник сообщил журналистам командующий ВМС Литвы Гедрюс Пременяцкас.

"Присутствие кораблей союзников в нашем регионе по случаю саммита увеличено. Они обеспечат действенный контроль над воздушным пространством, за ситуацией на море", - сказал он.

Командующий не уточнил количество дополнительно направленных в воды Балтики военных бортов. "Их может быть больше, может стать меньше. Это корабли ВМС Германии, Италии, США и Польши", - отметил он. Авианосцев, по его словам, среди них нет. "Балтийское море слишком мелкое. Авианосцы способны выполнять поставленные перед ними задачи, находясь в Северном или Средиземном море", - пояснил Пременяцкас. 

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