На Украине хотят выйти из Консультативного совета глав архивных госслужб стран СНГ

По информации портала содружества, он создан для совместного рассмотрения актуальных вопросов архивного дела и выработки механизмов их решения

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Правительство Украины приняло решение о выходе из Консультативного совета руководителей государственных архивных служб стран СНГ. Об этом сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.

"Высказано намерение не становиться участником решения Экономического совета Содружества Независимых Государств "О создании Консультативного совета руководителей государственных архивных служб государств - участников Содружества Независимых Государств", принятом 03 декабря 2004 года в Москве", - написал он в Telegram-канале.

По информации портала СНГ, Совет является органом отраслевого сотрудничества Содружества и создан для совместного рассмотрения актуальных вопросов архивного дела и выработки механизмов их решения. В его состав входят руководители архивных служб Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, РФ, Таджикистана и Украины.