Минюст Грузии сообщил, что Саакашвили продолжает отказываться от должного питания

Глава ведомства Рати Брегадзе отметил, что бывший президент страны занимается нанесением себе вреда

ТБИЛИСИ, 4 июля. /ТАСС/. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили продолжает отказываться от полноценного приема пищи, несмотря на все созданные для него условия. Об этом на брифинге заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе.

"Заключенный Саакашвили по-прежнему не соблюдает в полной мере курс лечения и не потребляет рекомендованную врачами пищу. Призываем искренне заинтересованных в выздоровлении заключенного людей и самого заключенного вместо обреченных на корню манипуляций исполнять рекомендации врачей и принимать пищу в таких количествах и такого типа, как говорят врачи", - заявил он.

Как отметил министр, Саакашвили занимается нанесением себе вреда. По словам Брегадзе, здоровье экс-президента находится в его же руках, и если человек не лечится по собственной воле и ест только ту пищу, которую хочет, ведомство не сможет его заставить питаться или лечиться. Глава ведомства подчеркнул, что в клинике "Вивамед", где находится Саакашвили, для него созданы все условия и соблюдают все его права.

Саакашвили в понедельник из больницы по видеосвязи принял участие в заседании Тбилисского городского суда по делу о разгоне митинга в 2007 году. На видео экс-президент выглядел сильно исхудавшим. Позже президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД вызвать посла Грузии и передать ему предписание покинуть страну в течение 48 часов для консультаций по вопросу о Саакашвили, который имеет украинское гражданство. МИД Украины во вторник предложил послу Грузии в Киеве Георгию Закарашвили вернуться в Тбилиси для консультаций. В ведомстве сообщили, что грузинскому дипломату выражен решительный протест в связи с существенным ухудшением состояния экс-президента Грузии.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из них политика заочно приговорили к трем и шести годам лишения свободы. Дела о разгоне митинга оппозиции 7 ноября 2007 года, разгроме офиса телекомпании "Имеди" и растрате государственных средств в размере около 9 млн лари (более $2,9 млн) находятся на рассмотрении. В октябре 2021 года Саакашвили тайно прибыл в Грузию, но был задержан, после чего ему было предъявлено новое обвинение - в незаконном пересечении границы.