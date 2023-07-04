Йеменские хуситы объявили о бойкоте товаров из Швеции в связи с актом сожжения Корана

Лидер мятежного движения "Ансар Аллах" Абдель Малек аль-Хуси выразил надежду на то, что в исламском мире против Стокгольма будут предприняты "практические шаги на уровне разрыва дипломатических и экономических отношений"

КАИР, 4 июля. /ТАСС/. Йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) приняло решение о бойкоте поступающих из Швеции товаров на подконтрольных ему территориях Йемена в связи с публичным сожжением Корана в шведской столице. Об этом заявил во вторник лидер хуситов Абдель Малек аль-Хуси, слова которого приводит телеканал Al Masirah.

"Если бы мусульманские государства разорвали дипломатические отношения со Швецией и объявили ей экономический бойкот, то это бы повлияло на эту страну и послужило уроком для других. <...> У нас нет дипотношений со Швецией. <...> В Сане принято серьезное решение о бойкоте товаров, поступающих [из королевства] или производимых на его территории", - указал аль-Хуси.

Он также выразил надежду на то, что в исламском мире против Стокгольма будут предприняты "практические шаги на уровне разрыва дипломатических и экономических отношений", поскольку, по его мнению, лишь заявления с осуждением произошедшего "недостаточны" и "постыдны".

Скандальная акция прошла с разрешения полиции 28 июня на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма. 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика вырвал страницы из Корана и поджег его. В этот день мусульмане всего мира отмечали Ид аль-Адха (Курбан-байрам у тюркских народов) - один из главных религиозных праздников. Кроме того, 28 июня более 1,8 млн мусульман завершили хадж - паломничество к святым местам ислама в городе Мекка в Саудовской Аравии.