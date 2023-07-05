СМИ: ЕС думает, приглашать ли Зеленского на саммит с латиноамериканскими лидерами

По данным La Vanguardia, окончательное решение должен принять председатель Евросовета Шарль Мишель

МАДРИД, 5 июля. /ТАСС/. Евросоюз рассматривает возможность пригласить президента Украины Владимира Зеленского на саммит с Сообществом стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК). Об этом сообщила в среду газета La Vanguardia.

Встреча пройдет 17-18 июля в Брюсселе во время начавшегося полугодового председательства Испании в Совете ЕС. "Решение [по приглашению] будет принято в ближайшие дни", - отметили дипломатические источники издания. По их версии, необходимо "тщательно оценить" такие возможные риски, как несогласие с участием в первом за восемь лет саммите ЕС - СЕЛАК Зеленского со стороны государств, которые не разделяют западной позиции в отношении конфликта на Украине.

Как уточняет газета, окончательное решение должен принять председатель Евросовета Шарль Мишель. Со стороны СЕЛАК многие лидеры уже подтвердили свое участие в саммите, однако этого еще не сделал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. В Брюсселе полагают, что он может принять решение за несколько дней до встречи. Что касается Венесуэлы, СЕЛАК планирует пригласить не главу государства Николаса Мадуро, а вице-президента республики Делси Родригес.

Ранее Зеленский в интервью СМИ, в том числе агентству EFE, заверял, что премьер-министр Испании Педро Санчес пригласил его принять участие в саммите, но некоторые лидеры Латинской Америки блокируют участие украинского лидера во встрече.