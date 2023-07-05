Делегация РФ в СПЧ ООН: Запад методично продвигает линию на дестабилизацию в Иране

Дипломат Ярослав Еремин подчеркнул, что для ее ускорения западные страны ужесточают санкционный режим, ведущий к серьезным гуманитарным последствиям для населения

ЖЕНЕВА, 5 июля. /ТАСС/. "Коллективный Запад" под псевдогуманистическими предлогами методично продвигает линию на дестабилизацию внутренней обстановки в Иране. Об этом заявила в среду российская делегация на проходящей в Женеве 53-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ).

"Решительно отвергаем попытки политизации правозащитной тематики странами "коллективного Запада". На примере Ирана видно, как под псевдогуманистическими предлогами Западом методично продвигается апробированная на других странах линия на дестабилизацию внутренней обстановки - вплоть до разрушения конституционного строя путем поощрения беспорядков и насилия", - отметил в выступлении на сессии представитель делегации РФ Ярослав Еремин.

Дипломат подчеркнул, что для ускорения дестабилизации Запад ужесточает санкционный режим, ведущий к серьезным гуманитарным последствиям для населения. Он привел пример с препятствиями, который санкции создавали Тегерану при приобретении вакцин от коронавируса за рубежом во время пандемии, что привело к большому числу жертв. Односторонние рестрикции "до сих пор не дают Ирану возможности закупать медикаменты для лечения сложных заболеваний, в том числе у детей", - отметил Еремин.

В Москве считают неприемлемым "привнесение деструктивных подходов на площадку профильных международных структур". Как указал Еремин, наглядное свидетельство такого деструктива - "продавленное американцами и их сателлитами решение об исключении Ирана из состава Комиссии ООН по положению женщин". "В том же русле" принимаются ежегодные резолюции СПЧ по ситуации в Иране", - продолжил представитель российской делегации, обратив внимание на тот факт, что "инициаторы подобных шагов, как известно, имеют далеко не безупречную репутацию в правозащитной сфере", и последние события во Франции "являются наглядным тому подтверждением". "В этой связи вновь призываем отказаться от использования правозащитной проблематики для оказания давления на Иран", - заключил дипломат.

СПЧ - межправительственный орган системы ООН. Он был создан в 2006 году, придя на смену Комиссии по правам человека, которую часто критиковали за предвзятость. В состав совета входят 47 государств, каждое из которых избирается большинством голосов членов Генеральной Ассамблеи ООН путем прямого тайного голосования. Россия в настоящий момент не является членом СПЧ, однако российская делегация активно участвует в дискуссиях. 53-я сессия совета, стартовавшая 19 июня, продлится до 14 июля. В повестке дня форума ситуация на Украине, в Судане, Афганистане, Сирии, Иране, Венесуэле, Никарагуа и ряде других стран, а также вопросы обеспечения права на образование, независимости судей, гарантий прав мигрантов и перемещенных лиц.