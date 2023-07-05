Правительство Литвы утвердило план прикрытия границы в условиях новых угроз

Власти страны переживают из-за якобы возможности проникновения в страну бойцов ЧВК "Вагнер"

ВИЛЬНЮС, 5 июля. /ТАСС/. План по прикрытию границы Литвы, предусматривающий привлечение армии и адаптированный к новым угрозам, утвердило в среду на своем заседании правительство балтийской республики. Об этом кабмин сообщил на своем сайте.

"План предоставляет дополнительные возможности более гибко реагировать на изменение ситуации, предусмотреть условия дислокации на границе армии и добровольческих подразделений. Он позволяет избежать дополнительных согласований и автоматически запускать механизм этих мер", - говорится в сообщении.

План содержит порядок действий при введении усиленного режима охраны государственной границы, часть которой является внешней границей Евросоюза. В настоящее время власти Литвы проявляют тревогу в связи с возможностью проникновения в страну бойцов ЧВК "Вагнер". Президент Гитанас Науседа считает, что они могут попытаться попасть в Литву под видом мигрантов.