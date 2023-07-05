Эксперты МАГАТЭ запросили дополнительный доступ для подтверждения отсутствия мин на ЗАЭС

В агентстве отметили, что необходим доступ на крыши реакторных блоков 3 и 4, а также к частям турбинных залов и некоторым частям системы охлаждения

ВЕНА, 5 июля. /ТАСС/. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) запросили дополнительный доступ, необходимый для подтверждения отсутствия мин или взрывчатых веществ на Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом говорится в заявлении генерального директора агентства Рафаэля Гросси, опубликованном в среду на сайте МАГАТЭ.

"Эксперты МАГАТЭ запросили дополнительный доступ, который необходим для подтверждения отсутствия мин или взрывчатых веществ на объекте <...>. В частности, необходим доступ на крыши реакторных блоков 3 и 4, а также доступ к частям турбинных залов и некоторым частям системы охлаждения на станции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эксперты МАГАТЭ не сообщали "о каких-либо недавних обстрелах или взрывах" в районе Запорожской АЭС.

22 июня президент Украины Владимир Зеленский накануне визита Гросси в РФ обвинил Москву в том, что она якобы готовит теракт на Запорожской АЭС. Не предъявив каких-либо доказательств, он оповестил об этом Бразилию, Индию, Китай, США, а также страны Европы, Ближнего Востока и Африки. Глава украинского МВД Игорь Клименко сообщил, что "на случай возможной утечки радиации на ЗАЭС" на Украине проведут учения, развернуты соответствующие штабы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал заявление Зеленского очередной ложью. Советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа, комментируя утверждения Зеленского о том, что РФ якобы готовит теракт на Запорожской АЭС, выразил мнение, что заявления украинского лидера могут быть признаком подготовки Киевом теракта или удара по ЗАЭС для втягивания НАТО в украинский конфликт. 23 июня постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совбеза всемирной организации, заявил, что РФ крайне настораживают участившиеся утверждения Киева о якобы минировании Россией ЗАЭС. Он отметил, что миссия МАГАТЭ, недавно посетившая станцию, могла убедиться в абсурдности подобных заявлений.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и включает шесть энергоблоков суммарной мощностью шесть ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими силами. С тех пор подразделения украинской армии периодически обстреливают как жилые районы Энергодара, так и территорию станции, используя беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.