Президент Сербии ранее заявлял о том, что премьер-министр непризнанного Косова Альбин Курти планирует организовать новое нападение на сербов

БЕЛГРАД, 5 июля. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич в ходе встречи со спецпредставителем ЕС по Западным Балканам Мирославом Лайчаком призвал мировое сообщество серьезно заняться вопросами безопасности сербов в Косове и Метохии.

"Я поговорил с Мирославом Лайчаком о ситуации в Косове и Метохии, способах снижения напряженности на местах и реализации достигнутых к текущему моменту договоренностей. Я еще раз обратил внимание на то, что сербский народ в Косове и Метохии подвергается самым жестоким издевательствам и преследованиям за последние 15 лет, и повторил требования по уважению их прав и [обеспечению] безопасности. Я призвал международное сообщество более конкретно заниматься всеми упомянутыми вопросами", - написал Вучич в среду в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской).

Ранее сербский лидер заявлял о том, что премьер-министр непризнанного Косова Альбин Курти планирует организовать новое нападение на сербов в то же время, когда Киев устроит новую атаку в рамках контрнаступления, которая может состояться до саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля.

Министр обороны Сербии Милош Вучевич также указывал, что Курти занимается террористической деятельностью в сербских муниципалитетах и одновременно мечтает выступать в образе жертвы, как Зеленский, отводя Белграду роль агрессора.