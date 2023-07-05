Саакашвили утверждает, что Украина отправляла запрос для его экстрадиции

Экс-президент Грузии также назвал ложью заявления грузинского руководства о том, что Тбилиси не получал такого запроса

ТБИЛИСИ, 5 июля. /ТАСС/. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили утверждает, что власти республики четыре месяца назад получили от Минюста Украины запрос для его экстрадиции.

"Министерство юстиции Украины потребовало начать процедуру моей экстрадиции четыре месяца назад, и этот документ мне тогда занес консул Украины", - говорится в сообщении, которое размещено на странице Саакашвили в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорация Meta, которая признана в РФ экстремистской). Экс-президент также назвал ложью заявления грузинских властей о том, что Тбилиси не получал такого запроса.

В июне президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью изданию "Украинская правда" сообщила, что страна не получала запроса об экстрадиции Саакашвили. Это также подтвердил во вторник министр юстиции Рати Брегадзе.

Саакашвили в понедельник из больницы по видеосвязи принял участие в заседании Тбилисского городского суда по делу о разгоне митинга в 2007 году. На видео экс-президент выглядел исхудавшим. Позже президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД вызвать посла Грузии и передать ему предписание покинуть страну в течение 48 часов для консультаций по вопросу о Саакашвили, который имеет украинское гражданство. В МИД Грузии решение Киева назвали крайней формой обострения дипломатических отношений, а также вмешательством во внутренние дела суверенного государства.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из них политика заочно приговорили к трем и шести годам лишения свободы. В октябре 2021 года Саакашвили тайно прибыл в Грузию, но был задержан. В мае 2022 года из-за ухудшения состояния здоровья он был доставлен в частную тбилисскую клинику "Вивамед", где находится по сей день. Позиция властей Грузии заключается в том, что Саакашвили симулирует тяжелое состояние здоровья с целью освобождения из заключения.