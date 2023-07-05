Глава МИД Сербии призвал Великобританию к ответу за обвинения в контрабанде оружия

Ивица Дачич отметил, что ведомство ожидает дополнительной информации и срочной проверки претензий как от британской стороны, так и от других компетентных органов, включая миссию Сил НАТО для Косова

БЕЛГРАД, 5 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич призвал Великобританию провести проверку и предоставить развернутый ответ в связи с заявлением главы комитета по иностранным делам Палаты общин британского парламента Алиши Кернс о том, что Белград якобы занимается контрабандой оружия с использованием автомобилей скорой помощи и Сербской православной церкви (СПЦ). Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении внешнеполитического ведомства республики.

"Первый вице-премьер, министр иностранных дел Республики Сербия Ивица Дачич пригласил сегодня Временного поверенного в делах Посольства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Доминика Отуэя в связи с заявлением члена британского парламента и председателя комитета по внешней политике британского парламента Алиши Кернс, которая в ходе своего выступления обвинила Сербскую православную церковь в контрабанде оружия, - отмечается в документе. - В связи с серьезностью претензий он подчеркнул, что Министерство иностранных дел Республики Сербии действует с полной серьезностью и ответственностью и ожидает дополнительной информации и срочной проверки упомянутых претензий как от британской стороны, так и от других компетентных органов, включая миссию Сил НАТО для Косова".

"Глава сербской дипломатии подчеркнул, что Сербия всегда будет реагировать на подобные вещи, защищая свои государственные и национальные интересы", - заключили в МИД.

Глава комитета по иностранным делам Палаты общин британского парламента Алиша Кернс заявила во вторник во время дебатов в парламенте Великобритании со ссылкой на представителей миссии Сил НАТО для Косова о том, что населенные сербами районы Косова незаконно снабжаются оружием с использованием автомобилей скорой помощи и объектов СПЦ.