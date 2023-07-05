Расходы бюджета Украины на безопасность в 2023 году превысят $48 млрд

В бюджете страны предусмотрен рекордный дефицит в размере $38 млрд

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Военные расходы бюджета Украины в 2023 году достигнут $48,7 млрд. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

"Каждая гривна, собранная в украинский бюджет, идет на потребности вооруженных сил, сил безопасности и обороны. 1,8 трлн гривен ($48,7 млрд) - это потребности и бюджет вооруженных сил. Все, что мы собираем, используется для этих целей. Все остальное финансируется за счет наших партнеров", - сказал он в эфире телеканала "Рада".

21 марта депутаты Верховной рады приняли закон об увеличении бюджетных расходов на сферу обороны на $14,6 млрд, 15 апреля он вступил в силу. В бюджете Украины на 2023 год ранее были запланированы расходы в 2,6 трлн гривен ($71,1 млрд), из них на безопасность и военные нужды было предусмотрено 1,14 трлн гривен ($31,2 млрд), что составляет 43% всех расходов, или 18,2% ВВП. При этом расходы на Минобороны были увеличены с 133,5 млрд гривен ($3,65 млрд) в 2022 году до 857,9 млрд гривен ($23,46 млрд) в 2023 году.

В бюджете Украины на 2023 год предусмотрен рекордный дефицит в размере $38 млрд. Зеленский выражал надежду, что Запад поможет Киеву покрыть дефицит бюджета.