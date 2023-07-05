Посол Грузии на Украине считает, что решение о его высылке мешает отношениям двух стран

Георгий Закарашвили сообщил, что в ходе встречи в МИД Украины он довел до Киева позицию грузинских властей по поводу здоровья экс-президента республики Михаила Саакашвили

ТБИЛИСИ, 5 июля. /ТАСС/. Посол Грузии на Украине Георгий Закарашвили считает, что решение украинских властей о его высылке из-за ситуации, связанной со здоровьем экс-президента республики Михаила Саакашвили, вредит отношениям обеих стран.

"Это явление (решение о высылке посла - прим. ТАСС) мешает развитию двусторонних отношений и соответственно создает определенные проблемы в том числе и для коммуникаций", - сказал Закарашвили в интервью телеканалу Imedi.

Дипломат добавил, что в ходе встречи в МИД Украины он довел до Киева позицию грузинских властей по поводу здоровья Саакашвили. В частности, как отметил Закарашвили, утверждения об ухудшившемся состоянии здоровья бывшего президента не соответствуют действительности.

Саакашвили в понедельник из больницы по видеосвязи принял участие в заседании Тбилисского городского суда по делу о разгоне митинга в 2007 году. На видео экс-президент выглядел сильно исхудавшим. Позже президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД вызвать посла Грузии и передать ему предписание покинуть страну в течение 48 часов для консультаций по вопросу о Саакашвили, который имеет украинское гражданство. В МИД Грузии решение Киева назвали крайней формой обострения дипломатических отношений, а также вмешательством во внутренние дела суверенного государства.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из них политика заочно приговорили к трем и шести годам лишения свободы. В октябре 2021 года Саакашвили тайно прибыл в Грузию, но был задержан. В мае 2022 года из-за ухудшения состояния здоровья он был доставлен в частную тбилисскую клинику "Вивамед", где находится по сей день. Позиция властей Грузии заключается в том, что Саакашвили симулирует тяжелое состояние здоровья с целью освобождения из заключения.