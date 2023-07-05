Глава МИД Молдавии не исключил высылки российских дипломатов из страны

Николай Попеску уточнил, что прибегнуть к этой мере Кишинев может в случае, если сотрудники посольства РФ продолжат недружественную политику в отношении государства

КИШИНЕВ, 5 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску не исключил высылки из страны дипломатов посольства России, которые, по его утверждению, якобы проводят "враждебную политику".

"В случае РФ мы видим враждебную, агрессивную, неправильную, неуважительную политику по отношению к Молдавии. Поэтому у всех - и у меня тоже - есть вопросы к количеству лиц, являющихся дипломатами или занимающихся другой деятельностью, которые не участвуют в разрешении и минимизации проблем в отношениях с Россией", - утверждал Попеску в среду в эфире телеканала "Голос Бессарабии". Он не исключил, что если такая политика будет продолжена, то власти могут вновь прибегнуть к высылке российских дипломатов.

"Было несколько высылок лиц из дипмиссии России. Если будет продолжена недружественная политика в отношении Молдавии, заявления и действия, которые будут касаться дестабилизации ситуации в нашей стране, будут навязывать траты и стресс для экономики, для страны, для наших граждан, очевидно, что последуют ответы, в том числе по дипломатической линии", - сказал Попеску.

Ранее депутаты правящей в Молдавии Партии действия и солидарности выступили с инициативой сократить число российских дипломатов, отметив, что в посольстве Молдавии в Москве их не более 10, а российских в Кишиневе около 30.

Отношения между Кишиневом и Москвой похолодели после избрания президентом республики Майи Санду в 2020 году. После выборов она заявила, что планирует отправиться с визитом в Москву, чтобы обсудить важные проблемы двусторонних отношений. Среди них она назвала экспорт молдавской продукции, поставки газа, а также поддержку сотен тысяч молдавских граждан, которые работают в России. Однако визит так и не состоялся, руководство Молдавии стало игнорировать встречи в рамках СНГ, а с началом спецоперации на Украине заняло сторону Запада и начало резко критиковать Москву. С прошлого года в республике запрещено вещание нескольких российских СМИ, создается национальный центр по борьбе с "пропагандой", в которой Кишинев неоднократно обвиняет Москву. На сегодняшний день диалог между государствами поддерживается на уровне посольств.

Вместе с тем опубликованный накануне опрос молдавской социологической компании Intellect Group показал, что большинство граждан Молдавии (57%) не одобряет курс властей на ухудшение отношений с Россией. Поддерживают разрыв отношений с РФ 16,4% опрошенных, остальные не ответили на этот вопрос.