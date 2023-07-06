6 июля, 02:55

ВС США утверждают, что российские истребители помешали американским БПЛА в Сирии

Командующий Вооруженных сил Соединенных Штатов Алексус Гринкевич заявил, что российские пилоты выпустили несколько парашютных сигнальных ракет перед американскими беспилотниками

ВАШИНГТОН, 6 июля. /ТАСС/. Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) утверждает, что российские истребители в Сирии якобы совершили "непрофессиональные и небезопасные маневры" по отношению к американским БПЛА, которые проводили операции против террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). Об этом в среду сообщил телеканал CBS.

По его данным, инцидент произошел в 10:40 по местному времени 5 июля, когда якобы три российских истребителя приблизились к трем американским беспилотникам MQ-9 Reaper. По утверждению командующего СЕНТКОМ генерал-лейтенанта Алексуса Гринкевича, истребители будто бы нарушили "установленные нормы и протоколы", выпустив "несколько парашютных сигнальных ракет перед БПЛА". Гринкевич также утверждал, что один из российских пилотов якобы расположил свой истребитель перед американским беспилотником и "включил форсажную камеру", затруднив таким образом оператору БПЛА управление аппаратом.

В среду заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов заявил, что беспилотные летательные аппараты возглавляемой США международной коалиции пять раз за сутки нарушили безопасность полетов в районе Сирии, закрытом из-за совместных российско-сирийских учений. Он отметил, что российская сторона в очередной раз выражает обеспокоенность систематическими нарушениями протоколов деконфликтации, связанными с полетами беспилотников коалиции. 

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