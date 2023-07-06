6 июля, 07:56,
обновлено 6 июля, 08:14

Лукашенко не видит ситуации, в которой ЧВК "Вагнер" повернет оружие против Белоруссии

По словам президента республики, ЧВК "Вагнер" и их командиры с удовольствием передадут Вооруженным силам Белоруссии военный опыт, полученный в ходе СВО

МИНСК, 6 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не видит ситуации, в которой ЧВК "Вагнер" повернет оружие против республики.

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"Я так не думаю, что "Вагнер" где-то восстанет и повернет свое ружье против белорусской власти и белорусского государства. Я сегодня не вижу такой ситуации. <...> Никаких рисков от размещения ЧВК "Вагнер" я абсолютно не вижу <...>", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос, на встрече с представителями иностранных и белорусских СМИ, на которой присутствует корреспондент ТАСС.

Лукашенко заявил, что не видит никаких рисков в случае размещения ЧВК "Вагнер" на территории страны. По его словам, бойцы ЧВК "Вагнер" при необходимости будут мгновенно задействованы в республике.

"Меня абсолютно не беспокоит, что у нас будет размещено какое-то количество бойцов. Если их нужно будет задействовать, мы их задействуем мгновенно", - сказал он.

По словам Лукашенко, ЧВК "Вагнер" и их командиры с удовольствием передадут Вооруженным силам Белоруссии военный опыт, полученный в ходе СВО. 

"Опыт, который имеет "Вагнер" и их командиры, - они с удовольствием передадут его нашим вооруженным силам. Я имею в виду военный опыт, который они получили", - сказал он. 

Теги:
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссия
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