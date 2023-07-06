6 июля, 08:22,
обновлено 6 июля, 08:42
Попытка вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер"

Лукашенко планирует скоро встретиться с Путиным

Президенты Белоруссии и РФ намерены обсудить ситуацию вокруг основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина

МИНСК, 6 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшее время. По его словам, в ходе встречи лидеры обсудят ситуацию вокруг основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

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"Мы в ближайшее время договорились встретиться, обсудим те проблемы, поскольку мы оказались вовлечены в ее [ситуации вокруг Пригожина] решение и вопросы дальнейшего функционирования ЧВК", - сказал Лукашенко на встрече с представителями иностранных и белорусских СМИ, где присутствует корреспондент ТАСС.

Он добавил, что президенты РФ и Белоруссии находятся "в одной лодке, деваться некуда". 

Теги:
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссияПопытка вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер"
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