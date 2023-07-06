Лукашенко: Белоруссия заключит контракт с "Вагнером" в случае его размещения в стране

Президент республики отметил, что все договоренности по ЧВК выполняются

МИНСК, 6 июля. /ТАСС/. Белоруссия в случае размещения в республике бойцов ЧВК "Вагнер" заключит с ними контракт. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

"Если здесь будут ЧВК "Вагнер", они будут защищать наши интересы. Главное, мы с ними не заключили контракт. Когда они примут решение размещаться здесь, с ними будет заключен контракт, юридическая обязанность, где все будет прописано. Затем на уровне закона, указа президента будут определены ограничения, рамки", - сказал он на встрече с представителями иностранных и белорусских СМИ, на которой присутствует корреспондент ТАСС.

Он добавил, что все договоренности по ЧВК "Вагнер" выполняются, в том числе Белоруссией. Также Лукашенко обратил внимание, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, что Белоруссия "никогда ни на кого не нападала, нападать не собирается" со своей территории.