Лукашенко: белорусские военные были готовы к отправке в Москву в ситуации с ЧВК "Вагнер"

Президент республики отметил, что белорусские военные "никуда не полетели"

МИНСК, 6 июля. /ТАСС/. Несколько самолетов были готовы перебросить белорусских военных для обороны Москвы в ситуации с мятежом ЧВК "Вагнер". Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с представителями иностранных и белорусских СМИ.

"Первые пять самолетов или семь, я уже не помню, это известный факт, приземлились у нас для переброски бригады специального назначения белорусской под Москву", - сказал он, подчеркнув, что самолеты направило Министерство обороны РФ.

Лукашенко отметил, что белорусские военные "никуда не полетели, но они были в полной боевой готовности".

Вечером 23 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин выступил в своем Telegram-канале с утверждениями, будто по его подразделениям были нанесены удары, и обвинил в этом военное руководство РФ. В Минобороны эту информацию назвали ложной. Поддержавшие Пригожина подразделения ЧВК направились в Ростов-на-Дону и в сторону Москвы. ФСБ возбудила дело о призыве к вооруженному мятежу. Президент РФ Владимир Путин в телеобращении назвал действия "Вагнера" предательством.

Позднее по согласованию с Путиным президент Белоруссии Александр Лукашенко провел с Пригожиным переговоры, по итогам которых ЧВК развернула колонны и вернулась в полевые лагеря. В Кремле позднее уточнили, что власти не станут преследовать тех вагнеровцев, которые приняли участие в мятеже, "учитывая их фронтовые заслуги". Уголовное дело по факту вооруженного мятежа было прекращено, сообщили в ФСБ. Лукашенко 27 июня заявил, что предложил Пригожину одну из заброшенных частей в республике для размещения лагеря его бойцов.