6 июля, 10:13,
обновлено 6 июля, 10:27

Лукашенко боится, что другой человек может разрушить Белоруссию в случае его ухода

Президент республики заявил, что продолжит бороться за независимую Белоруссию и после окончания президентских полномочий

МИНСК, 6 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не считает себя незаменимым, но боится, что другой человек может разрушить страну в случае его ухода из власти.

"Я не считаю себя незаменимым. Но я думаю, а вдруг новый человек все бы разрушил, - сказал он на встрече с представителями иностранных и белорусских СМИ, где присутствует корреспондент ТАСС. - Если я буду жив после своего президентского срока, я буду идти этим путем - бороться за свободную, суверенную Беларусь". 

Теги:
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация