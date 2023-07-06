Лукашенко боится, что другой человек может разрушить Белоруссию в случае его ухода

Президент республики заявил, что продолжит бороться за независимую Белоруссию и после окончания президентских полномочий

МИНСК, 6 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не считает себя незаменимым, но боится, что другой человек может разрушить страну в случае его ухода из власти.

"Я не считаю себя незаменимым. Но я думаю, а вдруг новый человек все бы разрушил, - сказал он на встрече с представителями иностранных и белорусских СМИ, где присутствует корреспондент ТАСС. - Если я буду жив после своего президентского срока, я буду идти этим путем - бороться за свободную, суверенную Беларусь".