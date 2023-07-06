На Украине заявили об изъятии самолета Ан-140, якобы принадлежащего России

СБУ утверждает, что самолет передали украинскому госпредприятию "Антонов" еще до февраля 2022 года для проведения технических настроек и испытаний

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила об изъятии в пользу государства грузопассажирского самолета Ан-140, принадлежащего, по утверждению ведомства, российской госкорпорации "Ростех".

"Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск министерства юстиции о передаче в доход Украины имущества подсанкционной корпорации "Ростех". <…> Речь идет о грузопассажирском самолете Ан-140-100", - сказано в сообщении СБУ в Telegram-канале. Отмечается, что стоимость самолета оценивается в 150 млн гривен ($4 млн).

Спецслужба утверждает, что самолет был передан украинскому госпредприятию "Антонов" еще до февраля 2022 года для проведения технических настроек и испытаний. В дальнейшем самолет должен был вернуться в Россию.

27 июня Высший антикоррупционный суд Украины удовлетворил иск министерства юстиции о взыскании активов ПАО "Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина" ("Ил", входит в ОАК госкорпорации "Ростех") на сумму свыше $4 млн.