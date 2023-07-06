Финляндия продлила ограничения на въезд россиян в страну на неопределенный срок

Страна ввела ограничения на въезд российских туристов в сентябре 2022 года

СТОКГОЛЬМ, 6 июля. /ТАСС/. Кабинет министров Финляндии продлил на неопределенный срок действие ограничений на въезд россиян и выдачу туристических виз гражданам РФ. Об этом сообщается в распространенном в четверг постановлении правительства республики.

"Целью данного принципиального решения правительства является создание всех необходимых условий для бессрочного ограничения поездок граждан РФ в Финляндию без крайней необходимости и транзитных перевозок через Финляндию в другие страны Шенгенской зоны", - указано в документе.

Ранее пресс-служба финского кабмина сообщила, что президент республики Саули Ниинистё и министерский комитет по внешней политике и политике безопасности при правительстве республики договорились сохранять в силе текущие ограничения на въезд граждан России в страну и ужесточать их при необходимости.

Финляндия ввела ограничения на въезд российских туристов в сентябре 2022 года. Запрет на поездки без реальной необходимости распространяется и на транзитные путешествия в другие европейские государства.