МАГАТЭ намерена усилить присутствие на заводе по переработке ядерных отходов в Японии

Возобновление работы ожидается в 2024 году, отметил гендиректор организации Рафаэль Гросси

ТОКИО, 6 июля. /ТАСС/. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) намерено усилить свое присутствие на заводе по переработке ядерных отходов в поселке Роккасё на северо-востоке Японии, который может возобновить работу в следующем году. Об этом в четверг заявил генеральный директор организации Рафаэль Гросси в ходе личного осмотра предприятия.

"Возобновление работы ожидается в следующем году, поэтому МАГАТЭ необходимо подготовить соответствующую систему контроля. Нам следует усилить свое присутствие на заводе", - приводит слова Гросси телеканал NHK.

22 февраля агентство Киодо проинформировало, что камеры наблюдения МАГАТЭ в январе на протяжении двух часов не могли выполнять свои функции слежения на заводе из-за того, что там перегорели осветительные приборы. Комитет по контролю за атомной энергетикой Японии потребовал от администрации предприятия отчета о причинах случившегося и мерах по предотвращению таких инцидентов в будущем.

Предприятие в Роккасё некоторое время не функционирует из-за технических проблем. Оно призвано в том числе извлекать из отработавших ядерных материалов плутоний, который может быть потенциально использован для создания ядерного оружия. В Японии его применяют для производства топлива для АЭС. Правительство страны официально придерживается трех неядерных принципов - не иметь, не производить и не ввозить ядерные вооружения.