Le Monde заявила об усилении зависимости Европы от США

По мнению газеты, когда страны НАТО соберутся на саммите в Вильнюсе, "европейцы окажутся в позиции вассалов, более чем когда-либо под властью США"

ПАРИЖ, 6 июля. /ТАСС/. Европа становится все более зависимой от Соединенных Штатов в рамках Североатлантического альянса. К такому выводу в четверг пришла газета Le Monde.

Когда страны НАТО соберутся на саммите в Вильнюсе, "европейцы окажутся в позиции вассалов, более чем когда-либо под властью США". Издание считает, что "разрыв в потенциалах между двумя опорами НАТО увеличивается во всех сферах в ущерб Европе".

По мнению репортеров Le Monde, Европа остается позади во всех сферах стратегической мощи (экономика, технологии, оборона). Такая ситуация, отмечает издание, наблюдается с 1945 года. Увеличение разрыва "идет вразрез с декларируемым стремлением к большей европейской стратегической автономии".

Газета полагает, что Вашингтон "играет сложную партию". США регулярно "трубят о том, что хотят видеть европейскую часть НАТО более сильной, но при этом их военная промышленность присутствует в Европе больше, чем когда-либо прежде, вытесняя редкие совместные проекты европейцев".