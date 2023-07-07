Ядерный регулятор Японии одобрил план сброса очищенной воды с АЭС "Фукусима-1"

Таким образом, в стране были выполнены все бюрократические условия, необходимые для начала реализации плана по сбросу воды

ТОКИО, 7 июля. /ТАСС/. Управление по регулированию атомной энергетики Японии в пятницу одобрило план по сбросу очищенной от радиоактивных частиц воды с аварийной АЭС "Фукусима-1". Об этом сообщило агентство Kyodo.

Таким образом, в Японии были выполнены все бюрократические условия, необходимые для начала реализации плана по сбросу воды, который намечен на лето этого года.

4 июля МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подчеркивается, что планы Японии по сбросу воды соответствуют международным стандартам. В ходе пресс-конференции в Токио глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси также отметил, что агентство считает крайне незначительным влияние слива воды на жителей и экосистему региона.

В баках на территории АЭС "Фукусима-1" сейчас скопилось более 1,25 млн тонн воды, которая использовалась для охлаждения реакторов, поврежденных в результате цунами в марте 2011 года. Правительство Японии утверждает, что вода в целом очищена от радиоактивных веществ и содержит только изотоп водорода тритий. В апреле 2021 года Токио принял решение слить в океан значительные массивы этой воды.

Содержание трития в ней предполагается перед сбросом довести путем смешения с чистой океанской водой до одной сороковой от нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии, и одной седьмой от допустимой нормы, установленной для питьевой воды Всемирной организацией здравоохранения. Сброс предполагается производить через специально построенный туннель в течение 30 лет под наблюдением МАГАТЭ.

Авария на АЭС "Фукусима-1" произошла после удара мощного цунами, который вывел из строя ее системы энергоснабжения и охлаждения. В результате в реакторах трех энергоблоков расплавилось ядерное топливо, которое насквозь прожгло защитные оболочки. Это сопровождалось взрывами водорода, которые повредили четвертый энергоблок. При этом произошли выбросы большого объема радиоактивных веществ, что привело к заражению прилегающих к станции районов. Полный демонтаж АЭС "Фукусима-1" планируется завершить к 2050 году.