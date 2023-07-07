Министр обороны Украины анонсировал встречу в формате Рамштайн после саммита НАТО

Алексей Резников заявил об этом по итогам телефонного разговора с главой Пентагона Ллойдом Остином

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Очередная встреча контактной группы по военному содействию Киеву в формате Рамштайн состоится вскоре после саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников по итогам телефонного разговора с главой Пентагона Ллойдом Остином.

"Мы сверили часы перед следующей встречей контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн, которая состоится вскоре после саммита НАТО в Вильнюсе", - написал Резников в Twitter.

Он назвал разговор с Остином продуктивным. По словам Резникова, они обсудили ход боевых действий и дальнейшие шаги Киева, а также "новые проекты, связанные с поставками различных видов боеприпасов". Украинский министр анонсировал "хорошие новости".

Как сообщил пресс-секретарь Минобороны США Патрик Райдер, разговор Остина и Резникова состоялся на фоне приближающегося саммита НАТО в Вильнюсе и ожидаемого в пятницу объявления о передаче Соединенными Штатами Украине кассетных боеприпасов.