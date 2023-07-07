Глава МИД Австрии напомнил об угрозе кассетных боеприпасов для мирного населения

По словам Александера Шалленберга, Запад должен оказывать Киеву "правильную поддержку" и думать о том, какой "сигнал он посылает", принимая какое-либо решение

ВЕНА, 7 июля. /ТАСС/. Кассетные боеприпасы могут долгие годы представлять угрозу для гражданского населения уже после завершения конфликтов. Об этом заявил в пятницу глава МИД Австрии Александер Шалленберг по прибытии на Конференцию высокого уровня по изменению климата в Вене.

"Это оружие, запрещенное на международном уровне. Его действие сопоставимо с противопехотными минами. Кассетные боеприпасы, как мы видели на примере Ближнего Востока, могут лежать годами и долгое время вредить гражданскому населению уже после завершения конфликта", - прокомментировал дипломат сообщения СМИ о намерении США передать Украине кассетные боеприпасы.

По его словам, Запад должен оказывать Киеву "правильную поддержку" и думать о том, какой "сигнал он посылает", принимая какое-либо решение.

В четверг агентство Associated Press со ссылкой на свои источники сообщило, что власти Соединенных Штатов 7 июля объявят об очередном пакете военной помощи Украине, в который войдут тысячи кассетных боеприпасов.

О боеприпасах

Бомбовые кассеты могут содержать сотни отдельных боеприпасов. При подрыве кассеты в воздухе они разбрасываются по площади в десятки квадратных метров. Часть из них не разрывается немедленно и остается лежать на земле, представляя угрозу для мирных жителей спустя долгое время после окончания конфликта. В 2008 году была принята Конвенция о запрещении кассетных боеприпасов, к которой на данный момент присоединились 111 стран, еще 12 подписали, но пока не ратифицировали.

По информации международной правозащитной организации Human Rights Watch, доля неразорвавшихся элементов, как правило, значительно выше заявляемой, что ведет к жертвам среди мирного населения.