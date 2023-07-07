WP узнала об угрозах прокурорам по делу Трампа о секретных документах

Радикально настроенные сторонники экс-президента публикуют в интернете имена прокуроров и связанных с делом госслужащих, подробности их личной жизни, а также выкрикивают их имена во время демонстраций, пишет издание

ВАШИНГТОН, 7 июля. /ТАСС/. Прокуроры, ведущие разбирательство в отношении бывшего президента США Дональда Трампа по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами, сталкиваются с угрозами и преследованием. Об этом в четверг вечером сообщила газета The Washington Post со ссылкой на чиновников.

По их словам, наблюдаются проявления агрессивной риторики и обвинений в подрыве авторитета бывшего хозяина Белого дома. Радикально настроенные сторонники Трампа публикуют в интернете имена прокуроров и государственных служащих, связанных с делом, раскрывают подробности их личной жизни, а также угрожают им и выкрикивают их имена во время демонстраций. Федеральное бюро разведки США назвало подобные действия "предосудительными и опасными", а также подчеркнуло, что тесно сотрудничает с рядом правоохранительных институтов "для оценки и ответа на такие угрозы".

Министерство юстиции США, как отмечает газета, попыталось не допустить огласки имен лиц, ведущих дело Трампа, однако сделать это оказалось сложно из-за присутствия информации о них в судебных документах. Высокопоставленные должностные лица Минюста давно пользуются услугами охраны, и ведомство по мере необходимости готово предоставить охрану сотрудникам, которые сталкиваются с угрозами, отметили источники.

13 июня суд в Майами предъявил экс-президенту обвинения по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами. Трампу грозит до 400 лет лишения свободы и крупный денежный штраф. Однако, несмотря на судебное преследование, он сможет участвовать в президентских выборах в 2024 году.

Бывший хозяин Белого дома утверждает, что никакого нарушения с его стороны быть не может, поскольку он как президент обладал полномочиями рассекретить все находившиеся у него документы. Полномочия, однако, не распространялись на материалы, относящиеся к ядерной сфере. Именно такие документы, по версии газеты The Washington Post, были обнаружены в поместье Трампа Мар-а-Лаго.