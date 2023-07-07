NYT: ВСУ стали получать меньше пожертвований из-за усталости общества от конфликта

Один из украинских военнослужащих заявил, что у Киева "давно не было побед"

НЬЮ-ЙОРК, 7 июля. /ТАСС/. Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали получать меньше пожертвований, поскольку общественность устала от украинского конфликта. Об этом в пятницу сообщила газета The New York Times со ссылкой на украинских военнослужащих.

"Я заметил, что сбор средств в интернете с начала 2023 года перестал быть эффективным, возможно, [потому что] общественность устала и у нас давно не было побед", - сказал изданию один из украинских военных Павел Вышебаба.

Газета уточняет, что на деньги от спонсоров ВСУ закупают беспилотники, радиоаппаратуру, бронежилеты, транспортные средства и наборы для оказания первой помощи. Однако в настоящее время даже крупные фонды испытывают трудности со сбором средств. Руководитель одного из таких фондов Олег Карпенко считает, что на ситуацию повлияла тяжелая экономическая обстановка в стране. "Экономическая ситуация в стране становится все тяжелее, хуже, чем в прошлом году", - сказал он.