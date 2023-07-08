8 июля, 06:22

Зеленский опубликовал кадры поездки на остров Змеиный

Посещение состоялось спустя год после вывода оттуда ВС России

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский посетил остров Змеиный, поездка состоялась спустя год после вывода оттуда российских военнослужащих. Соответствующие видео опубликовано в Telegram-канале главы государства.

На кадрах Зеленский направляется к острову на скоростной моторной лодке в сопровождении главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Их сопровождали несколько полностью экипированных автоматчиков. Перед высадкой на сушу Зеленский и Ермак надели бронежилеты.

Остров перешел под контроль российских сил в конце февраля 2022 года, а 30 июня в Минобороны РФ сообщали о выводе гарнизона. Как пояснили в ведомстве, это сделано в качестве жеста доброй воли для демонстрации того, что Москва не препятствует усилиям ООН по организации вывоза украинской сельскохозяйственной продукции. 

Теги:
УкраинаРоссияЗеленский, Владимир Александрович
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