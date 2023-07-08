И.о. премьера Нидерландов провел встречу с королем в связи с отставкой правительства

Марк Рютте прибыл в королевский дворец в Гааге около 14:00 мск и находился в резиденции монарха более часа, сообщил телеканал NOS

ГААГА, 8 июля. /ТАСС/. И.о. премьер-министра Нидерландов Марк Рютте провел в субботу встречу с королем Виллемом-Александером, чтобы обсудить уход в отставку правительства. Днем ранее он направил монарху соответствующее прошение на фоне распада правящей коалиции из-за разногласий по миграционной политике.

По данным телеканала NOS, Рютте прибыл в королевский дворец в Гааге на личном автомобиле около 13:00 (14:00 мск) и провел в резиденции монарха более часа. В ходе встречи он дал Виллему-Александеру подробные разъяснения по вопросу распада правящей коалиции. С прессой глава правительства общаться отказался и до, и после переговоров. "Я не могу ничего сказать об этом, такого рода беседы всегда являются конфиденциальными", - подчеркнул и.о. премьера.

Днем ранее Виллем-Александер подтвердил, что получил прошение об отставке и попросил действующих премьера, министров и статс-секретарей продолжать делать все, что они сочтут необходимым в интересах королевства. Чтобы принять Рютте, король был вынужден прервать отпуск, который проводил с семьей в Греции.

Теперь страну ожидают новые парламентские выборы. По данным избирательного совета государства, они пройдут не ранее середины ноября. Согласно закону, выборы должны быть организованы в течение трех месяцев после ухода правительства в отставку, однако в сложившейся ситуации к этому сроку также должны быть прибавлены летние и осенние каникулы. По результатам голосования должна быть сформирована новая правящая коалиция. Пока этого не произойдет, действующее правительство продолжит временно исполнять свои обязанности, однако оно не сможет принимать решения по чувствительным и противоречивым вопросам.

Официальной причиной для подачи правительства в отставку стали разногласия в правящей коалиции по вопросу миграционной политики. Народная партия за свободу и демократию, лидером которой является Рютте, добивалась принятия мер по сокращению потока беженцев, в частности ограничения прав на воссоединение с семьей для некоторых категорий соискателей убежища. Это предложение оказалось неприемлемым для Христианского союза, одной из четырех партий, входящих в правящую коалицию. Однако, как считают некоторые обозреватели, Рютте в этом случае преднамеренно взял курс на конфронтацию.