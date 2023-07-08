Посол Латвии в ФРГ заявила, что в 2027 году Рига будет тратить 3% ВВП на оборону

Алда Ванага отметила, что Латвия "целенаправленно развивает военную инфраструктуру и создает условия для увеличения оперативного контингента Канады"

БЕРЛИН, 8 июля. /ТАСС/. Посол Латвии в Германии Алда Ванага в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе заявила, что в 2025 году Рига будет тратить на военные расходы 2,5% валового внутреннего продукта (ВВП), а в 2027 году доведет данный показатель до 3%. Такое мнение она высказала в опубликованном в субботу интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland.

"В этом году мы уже тратим 2,25% нашего валового внутреннего продукта на оборону", - сказала Ванага. "В 2025 году этот показатель составит 2,5%, а в 2027 году - уже 3%, то есть больше, чем ожидают члены НАТО", - констатировала дипломат. При этом она отметила, что страна "целенаправленно развивает военную инфраструктуру и создает условия для увеличения оперативного контингента Канады". "Кроме того, в 2024 году мы вновь введем обязательную воинскую повинность, которая была отменена в 2006 году", - подытожила Ванага.

Страны НАТО на саммите в Уэльсе в сентябре 2014 года приняли решение сделать показатель в 2% ВВП целевым для всех стран-членов. В марте текущего года Столтенберг, представляя свой ежегодный отчет о деятельности НАТО, заявил, что только 7 из 30 стран альянса выполнили задачу увеличить оборонные расходы до 2% ВВП. Согласно данным, приведенным в отчете, оборонные расходы выше 2% ВВП в 2022 году продемонстрировали Греция (3,54%), США (3,46%), Литва (2,47%), Польша (2,42%), Великобритания (2,16%), Эстония (2,12%), Латвия (2,07%). Показатель Германии составил 1,49%. Последние места традиционно занимают Испания (1,09%) и Люксембург (0,62%).

Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.