Греция намерена ускорить реализацию программ вооружений

По словам министра национальной обороны Никоса Дендиаса, политика его ведомства имеет несколько основных направлений

АФИНЫ, 8 июля. /ТАСС/. Правительство Греции планирует обновление политики национальной безопасности, намерено ускорить программы вооружения и укрепить оборонную промышленность. Об этом заявил в субботу министр национальной обороны Греции Никос Дендиас во время обсуждения в парламенте программных заявлений правительства.

По словам Дендиаса, политика его министерства имеет несколько основных направлений. "Первая ось - обновление политики национальной безопасности", - сказал министр, пояснив, что события на Украине выдвинули на передний план новые вызовы безопасности. "Крайне важно, чтобы эти уроки были изучены и, если это будет рационально, учтены в нашей собственной национальной стратегии", - сказал Дендиас.

"Решить новые задачи помогает формирование новых программ оснащения наиболее совершенными и эффективными системами вооружения, - продолжил министр. - Нам также необходимо увидеть изменение структуры, способа управления, подготовки вооруженных сил, чтобы они могли иметь дело с гибридными методами ведения войны и новыми угрозами", - сказал Дендиас.

"Мы должны гарантировать, что наши вооруженные силы будут иметь необходимые материальные ресурсы, конечно, настолько, насколько они ограничены финансовыми возможностями греческого общества. 24 [французских истребителя] Rafale, три [французских] фрегата Belharra с опцией заказа еще одного, 83 истребителя F-16, модернизируемых до уровня Viper, 19 программ закупок на €11,5 млрд, наиболее показательной из которых является приобретение более 20 F-35, самых современных истребителей пятого поколения на планете, модернизация 37 истребителей F-16 block50. Все это значительно улучшит наши возможности", - сказал Дендиас.

По его словам, будут изучены и старые программы, которые по разным причинам сталкиваются с проблемами.

Еще одним направлением работы будет укрепление национальной оборонной промышленности, сказал глава Минобороны. "Она должна стать рычагом развития греческой экономики и должен быть план ее модернизации", - пояснил он. По мнению министра, оборонная промышленность будет стимулировать инновации, исследования, создание рабочих мест. "Здесь мы можем воспользоваться партнерскими отношениями с европейскими промышленными предприятиями, использовать существующие европейские источники финансирования, укреплять сотрудничество между университетами и вооруженными силами", - сказал Дендиас.