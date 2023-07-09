Президент Чехии обсудил с Зеленским проекты восстановления Украины

Стороны затронули возможность поставок чешских вагонов для киевского метро

ПРАГА, 9 июля. /ТАСС/. Президент Чехии Петр Павел и его украинский коллега Владимир Зеленский обсудили проекты восстановления Украины с участием чешских компаний во время его визита в Прагу в четверг и пятницу. Их стоимость составляет миллиарды крон (сотни млн евро). Об этом сообщил уполномоченный чешского правительства по вопросам восстановления Украины Томаш Копечный в интервью, размещенном в субботу вечером на новостном портале seznam.cz.

"Проекты, которые обсуждались на переговорах украинского президента с [президентом Чехии] Петром Павелом и [премьер-министром Чехии] Петром Фиалой достигали [общей] суммы в миллиарды крон (сотни млн евро), - сказал Копечный. - Мы [стороны переговоров] решали конкретные проекты. Речь шла о [различных] совместных производственных предприятиях, все равно о гражданских или военных. Мы говорили о чешском участии в восстановлении Украины".

Рассматривались проекты в сфере атомной энергетики, транспорта. Значительным может стать контракт на поставку чешских вагонов для метро в Киеве. Из крупных компаний республики к их реализации, по словам правительственного уполномоченного, будут привлечены Skodа JS и Skoda Transportation. Кроме того, на переговорах обсуждалось участие чешских фирм в модернизации украинских железных дорог, очистке вод и земель, поставки медицинского оборудования, помощь украинским школам и беженцам непосредственно на Украине.