В КНДР назвали несправедливой позицию МАГАТЭ по плану Японии сбросить воду с АЭС

Директор департамента внешних связей министерства охраны земель и окружающей среды страны добавил, что агентство не является организацией, специализирующейся на оценке влияния на окружающую среду

СЕУЛ, 9 июля. /ТАСС/. Власти КНДР считают, что позиция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по отношению к планам Японии по сбросу воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" в океан несправедлива и противоречит международному праву, этому следует воспрепятствовать. Об этом в воскресенье сообщил директор департамента внешних связей министерства охраны земель и окружающей среды.

"МАГАТЭ заняла несправедливую позицию - активно защищает и поддерживает планы по сбросу загрязненной воды, что страшно представить", - сказано в заявлении директора департамента внешних связей министерства охраны земель и окружающей среды, которое приводит Центральное телеграфное агентство Кореи.

Чиновник добавил, что МАГАТЭ не является организацией, специализирующейся на оценке влияния на окружающую среду, и что в международном праве нет пункта, который позволил бы агентству дать разрешение определенной стране на сброс загрязненной воды.

"Генеральный директор МАГАТЭ придирался к осуществлению права суверенного государства, но встал на защиту бесчеловечных незаконных действий Японии, которые угрожают окружающей среде и безопасности человека", - говорится в заявлении. Чиновник назвал это "типичным проявлением двойных стандартов".

"Справедливое международное сообщество не должно закрывать глаза на антигуманные действия бесчестных сил, которые пытаются загрязнить нашу планету радиоактивной водой, ему следует попытаться остановить эти планы", - подчеркнул он.

4 июля МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подчеркивалось, что планы Японии по сбросу воды соответствуют международным стандартам. На пресс-конференции в Токио генеральный директор агентства Рафаэль Гросси также отметил, что агентство считает крайне незначительным влияние слива воды на жителей и экосистему региона.