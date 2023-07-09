В Каракалпакии проголосовало 32,51% избирателей

По данным ЦИК Узбекистана, голосование идет весьма активно

ТАШКЕНТ, 9 июля. /ТАСС/. Голосование в Каракалпакии (республика в составе Узбекистана) идет весьма активно, на 11:00 по местному времени (09:00 мск) уже проголосовало 32,51% избирателей. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье сотрудник пресс-службы ЦИК республики Ботыр Ережепов.

"В Каракалпакии в связи с досрочными выборами президента Узбекистана образовано 654 избирательных участка, зарегистрировано 983 032 избирателя. Во всех регионах голосование идет весьма активно и на 11:00 по местному времени проголосовало уже 319 570 человек или 32,51% от всех избирателей", - сказал Ережепов.

По его данным, более трети всех избирателей в Каракалпакии или 350 847 человек - молодые люди от 18 до 30 лет, 5 689 из них впервые принимают участие в выборах главы государства.